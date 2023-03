Sardegna: al via in Gallura le riprese del corto La punizione del prete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riprese cominciano da Luras e per spotarsi poi a Palau. Sarà così restituito un quadro storicamente attendibile dei luoghi e del territorio in cui si sviluppa il racconto, e sarà anche possibile attingere a un portfolio fisiognomico, estetico linguistico e culturale realistico e credibile. L’intento del corto è quello di mettere in scena una storia tradizionale sarda che, attraverso i più classici espedienti narrativi, porta con sé i valori morali e normativi della cultura popolare isolana, in particolare di quella agro-pastorale dell’entroterra. Inoltre il racconto riconduce alla situazione storico-economica d’inizio ‘900, riconnettendosi alla storia sociale e comunitaria locale, non solo attestata storicamente ma anche, e soprattutto, conosciuta e radicata nel territorio gallurese proprio grazie a quell’eredità orale che il corto ha in parte la pretesa di conservare. L’uscita del film, che avrà una durata di 15 mimuti, è prevista per l’estate. Per finanziare il cortometraggio è stato attivato anche un sistema di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che resterà aperto sino al 7 maggio. Dal film verrà tratta una graphic novel, realizzata da Tommaso Spiga (in arte Masoto). (Rsc)