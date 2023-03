Cina-Singapore: premier Lee arrivato a Pechino, previsto colloquio con Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee visiterà Pechino, la provincia meridionale del Guangdong e quella insulare di Hainan, dove terrà un discorso al Boao Forum for Asia Annual Conference 2023, in calendario dal 28 al 31 marzo prossimi nell’omonima città. Della delegazione guidata dal premier fanno parte anche il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan, il ministro del Commercio e dell'Industria Gan Kim Yong, il ministro della Salute Ong Ye Kung, la sottosegretaria agli Esteri e allo Sviluppo nazionale Sim Ann, la segretaria parlamentare per la Salute, Rahayu Mahzam, e altri funzionari di gabinetto, del ministero degli Esteri, del Commercio e dell’Industria di Singapore. La visita segue quella tenuta da Balakrishnan a Pechino il mese scorso. (Cip)