Taiwan: delegazione Repubblica Ceca arrivata a Taipei, previsto incontro con Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Repubblica Ceca guidata dalla presidente della Camera dei Deputati Marketa Pekarova è arrivata il 25 marzo a Taiwan per una visita di cinque giorni. La presidente del parlamento, che guida un gruppo composto da circa 150 rappresentanti d’azienda, del mondo accademico e funzionari del governo, ha in programma colloqui con la presidente Tsai Ing-wen e un intervento al Consiglio legislativo. Stando a quanto dichiarato da Pekarova, durante la visita saranno discusse questioni afferenti alla sicurezza, agli scambi culturali e alla cooperazione in materia di semiconduttori. (Cip)