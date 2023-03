Sardegna: approvate linee indirizzo per offerta formativa istruzione tecnica superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvate le linee di indirizzo per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in sistema duale per il conseguimento della certificazione IFTS. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai. “I percorsi IFTS - spiega l’assessore Lai - non solo permettono ai giovani di acquisire una formazione professionalizzante mirata e competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro, ma consentono anche la mobilità e la riconversione professionale degli adulti, già inseriti nel mondo del lavoro. Al termine dei percorsi - aggiunge l’esponente dell’esecutivo Solinas - viene infatti rilasciata la certificazione tecnica superiore IFTS, valida per la prosecuzione dell’iter formativo nei percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) che completano la filiera dei percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dalla programmazione regionale. La grande opportunità - aggiunge Lai - è proprio il riconoscimento delle competenze a livello europeo. Inoltre, al fine di ampliare la platea dei potenziali soggetti proponenti e nella tutela dell’interesse pubblico, l’assessorato del lavoro ha deciso di ampliare la platea dei soggetti proponenti”. (segue) (Rsc)