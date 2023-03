Sardegna: approvate linee indirizzo per offerta formativa istruzione tecnica superiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera, infatti, prevede che lo standard organizzativo minimo, valido per la presentazione e la realizzazione dei percorsi IFTS, sia costituito dai organismi pubblici e privati, associati tra loro in raggruppamenti temporanei, tra cui le agenzie formative accreditate e iscritte nell’elenco regionale, gli Istituti Scolastici del secondo ciclo di istruzione operanti nel territorio regionale, le Università, gli Enti pubblici di ricerca, le imprese o associazioni di imprese. Il finanziamento pubblico sarà concesso a favore del soggetto capofila del raggruppamento temporaneo beneficiario, che dovrà essere esclusivamente un organismo accreditato con il sistema regionale. Il provvedimento, infine, prevede che gli Enti pubblici di ricerca, tramite i propri dipartimenti o istituti, possano far parte dei raggruppamenti temporanei senza vincolo di partecipazione e che possano farne parte anche ulteriori soggetti associati, purché rientrino nelle tipologie individuate dallo standard organizzativo. (Rsc)