Germania: indice Ifo fiducia imprese in aumento a marzo a quota 93,3

- L'indice della fiducia delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), ha sperimentato a marzo un aumento a quota 93,3 dai 91,1 punti di febbraio scorso. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato superava le previsioni che stimavano un declino a quota 91. Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha commentato: “Nonostante le turbolenze di alcune banche internazionali, l'economia tedesca si sta stabilizzando”. Intanto, migliorano in maniera significativa le aspettative delle imprese per i prossimi sei mesi. (Geb)