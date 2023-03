Myanmar: leader giunta militare, prima azione decisiva contro ribelli, poi elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar intraprenderanno “un’azione decisiva” contro gli oppositori e i gruppi armati etnici che li sostengono, e solo dopo sarà possibile organizzare “elezioni libere e giuste”. Lo ha dichiarato il leader della giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato nel febbraio del 2021, il generale Min Aung Hlaing, in occasione di una parata organizzata per la Giornata delle forze armate. Circa 8 mila uomini di tutti i reparti hanno sfilato per le strade della capitale Naypyidaw assieme a mezzi blindati, missili, pezzi d’artiglieria, caccia ed elicotteri militari. “Gli atti terroristici del Governo di unità nazionale (Gun) e delle cosiddette Forze di difesa popolare (Pdf) devono essere contrastati una volta per tutti”, ha detto Min Aung Hlaing facendo riferimento all’esecutivo ombra dell’opposizione formato dai dirigenti della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) della deposta leader Aung San Suu Kyi. Dopo la fine dello stato d’emergenza, ha quindi aggiunto l’ufficiale, si terranno elezioni” libere e giuste”. Il mese scorso la giunta militare ha annunciato l’estensione dello stato d’emergenza in vigore da due anni e il rinvio del voto che si sarebbe dovuto tenere nell’agosto del 2023, ammettendo di non avere il controllo di larghe fette del territorio birmano. “La tranquillità e la stabilità sono fondamentali” prima che si tenga qualsiasi tipo di elezione, ha affermato oggi Min Aung Hlaing. (segue) (Fim)