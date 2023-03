Myanmar: leader giunta militare, prima azione decisiva contro ribelli, poi elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata delle forze armate il popolo birmano ricorda l’inizio della resistenza all’occupazione giapponese durante la Seconda guerra mondiale. La parata di quest’anno giunge dopo che venerdì scorso, 24 marzo, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni nei confronti di due personalità e di sei entità legate all’esercito birmano, accusate di contribuire alle atrocità in corso nel Paese anche attraverso l’importazione, l’immagazzinamento e la distribuzione di carburante per i caccia a disposizione delle forze armate. Il colpo di Stato del febbraio 2021 ha aperto una lunga e acuta crisi in Myanmar nella quale hanno perso la vita almeno 3.100 persone secondo i dati dell’Associazione per la protezione dei prigionieri politici. Stando alle cifre delle Nazioni Unite, oltre un milione di persone è stato costretto a sfollare a causa degli scontri ancora in corso, in particolare nelle regioni periferiche del Paese. (Fim)