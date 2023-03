Brasile-Cina: ministro Agricoltura Favaro, Pechino deciderà nuova data per visita presidente Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha dichiarato che il governo cinese deciderà una nuova data per la visita di stato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva in Cina. Il capo dello stato cinese ha annullato la sua visita a Pechino, che avrebbe dovuto tenersi proprio in questi giorni, dopo che gli è stata diagnosticata una lieve broncopolmonite. "Tutte le azioni del governo sono rinviate, comprese quelle del ministero dell'Agricoltura", ha detto Favaro, arrivato in Cina la scorsa settimana, durante una conferenza stampa a Pechino. "Quando il governo cinese sarà pronto, con un programma disponibile, la visita verrà sicuramente riprogrammata e torneremo per continuare a firmare tutti i memorandum e gli accordi", ha aggiunto. (segue) (Cip)