Brasile-Cina: ministro Agricoltura Favaro, Pechino deciderà nuova data per visita presidente Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha rinviato ulteriormente il suo viaggio in Cina su consiglio medico. Lo riferisce un comunicato della presidenza del Brasile diffuso nella giornata di sabato. "Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva è stato ricoverato all'ospedale sirio-libanese di Brasilia, il 23 marzo con sintomi simil-influenzali. Dopo la valutazione clinica, è stata fatta una diagnosi di broncopolmonite batterica e virale dovuta all'influenza A ed è stato avviato il trattamento", si legge nella nota, dove si precisa che nonostante il miglioramento clinico, il servizio medico della presidenza della Repubblica raccomanda di rinviare il viaggio in Cina. Lula avrebbe dovuto imbarcarsi per Pechino già nella tarda serata di venerdì, ma a causa di una lieve polmonite la partenza è stata in un primo momento rinviata a domenica. Tuttavia, nonostante il miglioramento clinico, il servizio medico della presidenza ha raccomandato di rinviare il viaggio. Il rinvio, si legge, è già stato comunicato alle autorità cinesi, alle quali è stato chiesto di programmare la visita in una nuova data. Lula avrebbe dovuto tenere un bilaterale con con l'omologo cinese Xi Jinping il 28 marzo. (segue) (Cip)