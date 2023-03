Brasile-Cina: ministro Agricoltura Favaro, Pechino deciderà nuova data per visita presidente Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pechino era già arrivato il ministro dell’Agricoltura Carlos Favaro, che dalla Cina ha annunciato la ripresa delle importazioni di carne bovina da parte del gigante asiatico. Un annuncio importante per il comparto della carne del Brasile, che ha nella Cina proprio uno dei suoi principali mercati di destinazione. Le importazioni erano state sospese a fine febbraio dopo la denuncia di encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della "mucca pazza"), risultato poi atipico e non pericoloso per i consumatori. (Cip)