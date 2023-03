India: membri dell’opposizione in parlamento con indumenti neri in sostegno a Rahul Gandhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, e di altre forze politiche di minoranza si sono presentati in parlamento oggi indossando indumenti neri in segno di protesta per la destituzione da deputato di Rahul Gandhi, in seguito a una condanna per diffamazione. Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso e leader dell’opposizione, ha tenuto una riunione con dirigenti di altri partiti della minoranza, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti di forze politiche che pure sono in competizione col Congresso e che in altre occasioni non hanno assunto posizioni comuni, come l’All India Trinamool Congress (Aitmc o Tmc) e il Consiglio nazionale d’India (Brs). (segue) (Inn)