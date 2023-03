India: membri dell’opposizione in parlamento con indumenti neri in sostegno a Rahul Gandhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il politico, inoltre, i ministri del Partito del popolo indiano (Bjp) hanno mentito su di lui per distogliere l’attenzione dalla questione Adani, accusandolo di “aver chiesto a forze straniere di aiutare l’India” durante un suo recente viaggio nel Regno Unito, accusa che ha respinto: “Nessuna dichiarazione del genere è stata fatta”, ha detto. Gandhi ha riferito di aver scritto due lettere al presidente del Camera per chiedere di potersi difendere in aula, senza ricevere risposta, e di aver ripetuto invano la richiesta a voce. “Sono qui a difendere la voce democratica del popolo indiano. Continuerò a farlo. Non mi fanno paura queste minacce, queste interdizioni, queste accuse, queste pene detentive”, ha proseguito Gandhi. “Sono stato destituito perché il primo ministro ha paura del mio prossimo discorso. Ha paura del prossimo discorso che verrà su Adani”, ha sintetizzato. (segue) (Inn)