India: membri dell’opposizione in parlamento con indumenti neri in sostegno a Rahul Gandhi (6)

- A denunciare Gandhi è stato un altro Modi: Purnesh Modi, membro dell’assemblea legislativa statale del Gujarat, del Bjp, lo stesso del primo ministro (i due non sono parenti, Modi è un cognome diffuso nel Gujarat). Il processo è stato poi sospeso, ma a febbraio l’Alta corte del Gujarat ha annullato la sospensione. Gandhi era presente in aula quando è stato pronunciato il verdetto. Precedentemente era comparso in tre occasioni e si era dichiarato non colpevole sostenendo che quella frase fosse “non intenzionale”. Trattandosi di un caso penale non può ricorrere direttamente alla Corte suprema, ma una terza parte può farlo, in nome di un più ampio interesse pubblico. (segue) (Inn)