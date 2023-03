India: membri dell’opposizione in parlamento con indumenti neri in sostegno a Rahul Gandhi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella nuova India del primo ministro Modi i leader dell’opposizione sono diventati il primo obiettivo del Partito del popolo indiano. Mentre dirigenti del Bjp con precedenti penali sono inseriti nel governo, i leader di opposizione sono squalificati per i loro discorsi. Oggi abbiamo assistito a un nuovo punto basso per la nostra democrazia costituzionale”, ha dichiarato Mamata Banerjee, leader dell’All India Trinamool Congress e capo del governo statale del Bengala Occidentale. Critiche sono state espresse anche dal Partito socialista (Sp), il cui leader Akhilesh Yadav ha ricordato che la battaglia politica non si esaurisce in parlamento ma prosegue per strada, e dal Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk), il cui leader, Muthuvel Karunanidhi Stalin, capo del governo del Tamil Nadu, ha parlato di “campana a morte per la democrazia”. Chandrashekhar Rao, leader del Brs e capo del governo del Telangana, ha definito quello della destituzione parlamentare “un giorno nero per la democrazia”, in cui “il tempio della democrazia è stato svilito”. (segue) (Inn)