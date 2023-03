India: membri dell’opposizione in parlamento con indumenti neri in sostegno a Rahul Gandhi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il governo, il ministro dell’Informazione, Anurag Thakur, del Bjp, ha tenuto una conferenza stampa sul caso Gandhi dopo l’annuncio della destituzione, in cui ha esortato il politico a cercare all’interno del Congresso una “cospirazione ben pianificata” per sbarazzarsi di lui, alludendo al fatto che il ricorso contro la condanna per diffamazione non è stato presentato tempestivamente. Thakur ha sottolineato anche che il dirigente del Congresso è coinvolto in altre vicende giudiziarie, in diverse delle quali è stato rilasciato su cauzione, e che “pensa di poter parlare di qualsiasi cosa senza mai affrontare le conseguenze”. Il ministro dell’Istruzione, Dharmendra Pradhan, sempre del Bjp, ha definito Gandhi un “delinquente abituale”. Tuttavia, anche nell’Alleanza democratica nazionale (Nda) di cui è capofila il Bjp, ci sono state voci dissonanti. Anbumani Ramadoss, leader del Partito dei lavoratori (Pmk), ha definito “sbagliato” il verdetto su Gandhi e anche privarlo del seggio parlamentare. A suo parere “il tribunale avrebbe dovuto lasciarlo andare con un avvertimento” e il Bjp “avrebbe potuto evitare di avere tanta fretta” e “dargli il tempo di ricorrere in appello”. (Inn)