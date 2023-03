Mare: Credendino (Marina), assistiamo a corsa all’abisso, Italia può essere protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo assistendo ad una vera e propria corsa all’abisso in cui dobbiamo agire d’anticipo, predisponendo adeguate condizioni per la tutela dei nostri interessi nazionali”. Lo ha affermato l’ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore Marina, intervenendo in occasione della presentazione del Primo Rapporto globale sul mondo subacqueo “Civiltà del mare. Geopolitica, strategia, interessi nel mondo subacqueo. Il ruolo dell’Italia” realizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Marina Militare Italiana. Interessi nazionali, ha chiarito, fra cui “l’estrazione e il trasporto di fonti di energia, imprescindibili per la nostra economia e che possono anche consentire al Paese di giocare un ruolo di primo piano per la sicurezza energetica dell’intero continente, da qualsiasi fonte essa provenga”. Stesso discorso anche per “le connessioni digitali”, partita in cui l’Italia, sempre per la propria posizione strategica nel Mediterraneo, può giocare “un ruolo rilevante”. Dunque “lo spazio marittimo, le profondità sono vitali in questo secolo” e il mare “è centrale per il nostro Paese” e di questo bisogna che ci sia “consapevolezza”, ha concluso l’ammiraglio Credendino. (Rin)