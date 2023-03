Forza Italia: Ronzulli, nessuna telefonata da Renzi, per il resto vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa cosa di Renzi "che mi ha chiamato l'ho letta come voi sui giornali, ma non mi risulta". Lo ha detto Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita salute San Raffaele. Rispondendo a chi le ha chiesto se ci può essere un dialogo, Ronzulli ha chiarito che "Il dialogo c'è sempre, le aule parlamentari sono fatte apposta per il dialogo. Ma da lì ad avere un titolo come quello di stamattina onestamente non capisco neanche da dove arrivi. Non c'è stata questa telefonata, non so". "La telefonata non c'è stata - ha ribadito - poi per il resto vedremo". (Rem)