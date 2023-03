Siria: premier riceve ministri Agricoltura di Giordania, Iraq e Libano, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, ha ricevuto a Damasco i ministri dell’Agricoltura di Giordania, Iraq e Libano, rispettivamente Khaled al Hanifat, Abbas al Alaywi e Abbas al Haj Hassan, per discutere del rafforzamento della cooperazione nel settore agricolo. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”, il premier ha sottolineato l'importanza di raggiungere l'integrazione agricola tra i Paesi della regione, migliorare la cooperazione e gli scambi commerciali e facilitare il flusso di beni e prodotti agricoli tra i Paesi. In questa occasione, Arnous ha invitato i ministri a lavorare insieme per trovare forme di cooperazione e coordinamento in grado di favorire lo sviluppo della produzione agricola e rafforzare la sicurezza alimentare. Da parte loro, i tre ministri hanno ribadito la necessità di “adottare tutte le misure in grado di favorire gli scambi commerciali e facilitare lo spostamento dei prodotti”. (Lib)