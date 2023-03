Diritti: Roccella, maternità surrogata pratica razzista, sinora troppa tolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, sino a oggi c’è stata troppa tolleranza di fronte al fenomeno della maternità surrogata: in Italia “è un reato, ma non viene perseguito”. Roccella, in un’intervista al “Messaggero”, ha dichiarato che “le leggi in Italia ci sono e sono chiare. E, come hanno spiegato recenti sentenze ai massimi livelli della giurisdizione italiana, non comportano per i bambini la negazione di alcun diritto. Anzi, l’ultima sentenza della Cassazione in materia, afferma con chiarezza che la richiesta della trascrizione automatica non tutela il migliore interesse del bambino, ma solo quello dell’adulto, il partner del genitore biologico. Ritengo che i sindaci sappiano tutto questo, emi aspetto che chi ha responsabilità politiche e amministrative rispetti la legge e le sentenze”. In Italia, ribadisce Roccella, “non è vietato soltanto l’utero in affitto, ma anche la sua propaganda. Anche chi offre questo tipo di ‘servizi’, dunque, nel nostro Paese commette un illecito penale”. Secondo la ministra, in Italia ai bambini non è negato nessun diritto. “Tutti i minori nel nostro Paese vengono trattati allo stesso modo. Innanzi tutto, il genitore biologico può immediatamente registrare il bambino, che da quel momento gode di tutti i diritti. Quanto al rapporto con il partner del genitore biologico, la soluzione l’ha indicata la Cassazione a sezioni unite: l’adozione in casi particolari, molto più semplice e veloce dell’adozione classica. E, come stabilito dalla Corte Costituzionale, perfettamente idonea ad assicurare al bambino giuridicamente un contesto parentale completo”. (segue) (Res)