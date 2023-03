Diritti: Roccella, maternità surrogata pratica razzista, sinora troppa tolleranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roccella, infine, ha respinto la proposta di legge che ammette la maternità surrogata. “Temo che chi dice queste cose voglia solo aprire una breccia nel divieto. L’utero in affitto è a tutti gli effetti una pratica commerciale: ci sono fiere internazionali, cataloghi per scegliere l’ovocita in base ai caratteri genetici (non è razzismo questo?), criteri diversi per scegliere la donna che dovrà portare in grembo il bambino. Alcuni, per camuffare questa orrenda realtà, parlano di rimborso spese invece che di compenso. Ma la sostanza non cambia: si tratta di un commercio della maternità, che umilia le donne e priva i bambini - questo si! - di diritti fondamentali, cancellando un genitore biologico”. (Res)