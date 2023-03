Russia: ministero Esteri, non lasceremo Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha intenzione di lasciare l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), nonostante i tentativi di un certo numero di Paesi di spingere la Russia fuori dall'organizzazione. Lo ha dichiarato Dmitrij Birichevskij, capo del dipartimento per Cooperazione economica presso il ministero degli Esteri russo. In un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Birichevskij ha detto che la Russia sta valutando tutte le opzioni di partecipazione al commercio internazionale, analizzando i benefici e costi della piena adesione all'Omc. "Allo stesso tempo, procediamo dal fatto che ci sono ragioni per rimanere nell'organizzazione come membro a pieno titolo al fine di mantenere legami stabili con gli Stati in via di sviluppo che sono pronti a continuare la cooperazione su base di parità e con reciproca considerazione degli interessi", ha detto il diplomatico. Secondo Birichevskij, il rifiuto di partecipare all'organizzazione sarebbe percepito dall'Occidente come "prova dell'efficacia della loro linea anti-russa e contribuirebbe a rafforzare ulteriormente il loro corso anti-russo". (Rum)