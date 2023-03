Scozia: Partito nazionale scozzese annuncerà oggi nuovo leader e primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) si prepara ad annunciare oggi a Edimburgo verso le 14:00 (le 15:00 in Italia) il prossimo primo ministro di Scozia che succederà a Nicola Sturgeon, dimessa a sorpresa lo scorso 15 febbraio. I tre candidati in corsa sono Ash Regan, Humza Yousaf e Kate Forbes. Il vincitore dovrà affrontare un voto all'Holyrood, il parlamento di Edimburgo, martedì prima di essere confermato anche come nuovo primo ministro scozzese. (Rel)