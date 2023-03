Montenegro: Djukanovic, a elezioni si decide se saremo provincia Grande Serbia o Stato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni presidenziali si decide se il Montenegro sarà una provincia della Grande Serbia o uno Stato europeo. Lo ha affermato il candidato alla presidenza del partito Democratico dei socialisti (Dps) e presidente attuale del Paese, Milo Djukanovic, ieri a un comizio elettorale nella città di Sutomore. "In queste elezioni si deciderà se il Montenegro sarà una provincia della Grande Serbia o se continuerà il percorso intrapreso, per svilupparsi ulteriormente come uno Stato europeo organizzato", ha detto Djukanovic, secondo quanto riporta la stampa locale. L'attuale presidente montenegrino ha sottolineato che durante gli ultimi due anni in cui era presente nella coalizione di governo anche il rivale nella corsa alla presidenza, Jakov Milatovic (Pes), il Paese "non è stato solo fermato sulla sua strada verso il percorso europeo", ma "si è scavata una voragine enorme tra Podgorica e l'Unione". Djukanovic ha quindi affermato che Milatovic ha il sostegno del leader del partito radicale serbo (Srs) Vojislav Seselj. (Seb)