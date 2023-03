Regno Unito: Sunak conferisce nuovi poteri a polizia contro l'accattonaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato l'inasprimento delle regole contro i comportamenti antisociali, in quello che la stampa britannica definisce come "un giro di vite contro l'accattonaggio". Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Sunak svelerà oggi una serie di nuovi poteri che consentiranno agli agenti di polizia di agire contro alcuni mendicanti definiti i mendicanti "fastidiosi" e ordinare loro di andarsene, incoraggiandoli a utilizzare i servizi di alloggio e il supporto per la salute mentale. Sarà inoltre creato un nuovo reato per le bande criminali che organizzano reti di accattonaggio, che la polizia britannica ritiene sia spesso utilizzato per facilitare alcune attività illegali. (Rel)