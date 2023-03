Arabia Saudita: presidente Saudi National Bank Al Khudairy si dimette per “motivi personali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, ha annunciato le sue dimissioni per “motivi personali”. Lo ha annunciato l’istituto di credito saudita in un comunicato. Al Khudairy sarà sostituito da Saeed Mohammed al Ghamdi, in seguito alle sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato dell’istituto bancario. Talal al Khereiji servirà ora come nuovo amministratore delegato ad interim della banca, ha spiegato il comunicato. Nei giorni scorsi, la Banca nazionale aveva fatto sapere che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs non avrebbe avuto “alcun impatto” sui piani di crescita per il 2023 o sulla redditività della Banca nazionale dell’Arabia Saudita (Bns). La Saudi National Bank è tra i principali azionisti di Credit Suisse e, nel novembre 2022, aveva effettuato un investimento di 1,4 miliardi di dollari nella banca con sede a Zurigo. Tuttavia, secondo i media sauditi, già a dicembre l’investimento della Banca saudita rappresentava solo lo 0,5 per cento delle attività totali e quasi l'1,7 per cento del suo portafoglio di investimenti. In una dichiarazione alla Borsa saudita, la Bns ha anche assicurato che qualsiasi cambiamento nella valutazione dei suoi investimenti in Credit Suisse non avrà alcun impatto sulle linee guida della banca per il 2023 né sui suoi piani di crescita futuri. Con attività che superano i 945 miliardi di rial (251,5 miliardi di dollari), la Bns continua ad avere “una solida capitalizzazione e una liquidità che rimane al di sopra delle soglie prudenziali”. (Res)