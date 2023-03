Francia: riforma pensioni, 15,6 per cento delle stazioni di servizio a secco causa scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15,6 per cento delle stazioni di servizio in Francia sono a secco a causa dei blocchi alle raffinerie e ai depositi di carburante organizzati nell'ambito delle proteste contro la riforma delle pensioni. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che si tratta di un "record" mai raggiunto dall'inizio della mobilitazione. Sono 52 i dipartimenti che registrano sul sul loro territorio almeno il 10 per cento delle stazioni in difficoltà. (Frp)