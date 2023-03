Regno Unito: fonti "The Times", Braverman accusata di alimentare critiche contro legge su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno Suella Braverman è accusata di sostenere segretamente una ribellione contro la sua stessa legge sulla migrazione illegale per spingere Downing Street a rafforzare le misure per affrontare la crisi. Il quotidiano "The Times" riporta le dichiarazioni di alcune fonti governative, secondo cui Braverman sarebbe un "burattino" sotto l'influenza dei conservatori estremisti che credono che il primo ministro Rishi Sunak non si sia spinto abbastanza per reprimere gli attraversamenti clandestini del Canale della Manica. Secondo il quotidiano, Braverman starebbe cercando di usare l'influenza dei parlamentare conservatori ribelli per costringere il governo ad inasprire il disegno di legge, che torna oggi all'esame della Camera dei Comuni. Diverse fonti hanno confermato che Braverman avrebbe cercato di convincere il resto del governo a inasprire il disegno di legge prima che fosse pubblicato. Tale mossa sarebbe stata respinta da Sunak, che temeva che i piani della ministra avrebbero provocato un confronto immediato e non necessario con la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e reso più difficile l'approvazione del disegno di legge alla Camera dei Lord. (Rel)