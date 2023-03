Ambiente: Rutelli, più lavori green per uscire dalla crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per portare a termine la transizione ecologica occorrono registi autorevoli, visionari, costanti e convincenti". Quella di Francesco Rutelli sembra una autocandidatura. Ma lui nega fermamente in una intervista a "Repubblica": "Sono fuori dalla politica da dieci anni e non ho scritto questo libro per entrare nella tenzone". Il saggio in questione è Il secolo verde, in uscita per i tipi di Solferino, una galoppata, documentatissima, tra notizie di cronaca e studi scientifici che conducono a una sola conclusione: la crisi climatica richiede azioni immediate. "Lancio l'allarme, ma propongo anche soluzioni", spiega il 68enne presidente dell'Anica. "I temi ambientali sono tutta la mia vita", ricorda l'ex leader della Margherita, che nel libro rievoca le sue battaglie contro nucleare, buco dell'ozono, abusivismo edilizio. Poi spiega come uscire dalla crisi climatica: "Ci vuole un programma green che faccia lavorare milioni di italiani. Altrimenti perdiamo il consenso e il buon senso delle persone. Rasta guardare all'Olanda, dove le ultime elezioni le ha vinte il partito di allevatori e e agricoltori che protestano contro la 'dittatura climatica'". La ribellione sociale alla decarbonizzazione potrebbe estendersi: "Il rischio c'è. Vediamo quello che sta accadendo in Francia: temo che il malessere ora riacceso dalla riforma delle pensioni presto si riverserà sulle zone a basse emissioni, le Zfe, dove si limita la circolazione dei veicoli inquinanti. Torneranno i gilet gialli Servono incentivi per portare le famiglie ad acquistare auto elettriche. Sul nucleare no ai pregiudizi contro i parigini del centro che vanno in bicicletta". (segue) (Res)