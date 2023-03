Ambiente: Rutelli, più lavori green per uscire dalla crisi climatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex sindaco di Roma "il populismo di destra è destinato a crescere in modo enorme su questi temi. Ma a sinistra, d'altra parte, prevale una narrativa predicatoria e prescrittiva, con il ditino alzato. Alla fine i due approcci convergono nel lasciare le cose come stanno. Va detto in modo chiaro e trasparente quali e quanti posti di lavoro si perderanno e soprattutto quali e quanti se ne creeranno con la transizione energetica". Un esempio di questi giorni è il dibattito sullo stop alle auto endotermiche. "È il classico caso in cui non servono le predicazioni ideologiche ma misure pratiche: come portiamo la famiglia italiana media a comprare l'auto elettrica se non mettiamo a disposizione incentivi tipo i 7500 dollari a fondo perduto che ha previsto l'Amministrazione Biden? Le auto elettriche da 10-12mila euro nell'immediato le faranno solo i cinesi". Di fronte ai devastanti cambiamenti climatici, conclude Rutelli "dobbiamo accettare di mettere in discussione anche i convincimenti più radicati. Nessuno può permettersi un rifiuto pregiudiziale della ricerca e delle sperimentazioni di nuove soluzioni per il nucleare, a patto che si dimostrino credibili". (Res)