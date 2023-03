Fosse Ardeatine: La Malfa, Meloni nasconde la storia dentro l'italianità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso alla categoria dell'italianità serve dunque a nascondere le diverse responsabilità: "In questo rintraccio una continuità culturale con Giorgio Almirante, che era stato capo di gabinetto nella Repubblica di Salb. Il segretario del Movimento Sociale aveva l'abitudine di nascondere le responsabilità della propria parte politica dietro la comune nozione di patria e di italianità: i repubblichini avevano combattuto per la patria, quindi erano meritevoli di rispetto e degni di legittimazione politica. Ma è un grave errore storico". "Un conto - conclude La Malfa- è la pietà, che si rivolge a tutti i caduti. Altro conto è la parificazione delle opposte parti in lotta. L'Italia democratica fu costruita sui caduti della nostra parte. La libertà di cui oggi godono gli italiani è il frutto del sacrificio degli antifascisti. È questo è il punto su cui non si può transigere". (Res)