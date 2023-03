Istruzione: Valditara, cambio la scuola col merito, chi picchia professore avrà contro lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Valditara è arrivato al ministero dell'Istruzione annunciando di voler ripristinare ll 'principio di autorità' nelle aule. E in una intervista alla "Verità" spiega cosa intendeva dire: "Stiamo ancora pagando gli eccessi ideologici del Sessantotto. La contestazione ha messo in crisi il concetto di autorità, che è ben diverso dalla sua degenerazione, cioè dall'autoritarismo. Se non c'è rispetto per l'autorità - l'insegnante, il carabiniere, il magistrato - lo Stato si dissolve e finiamo nell'anarchia". Una deriva che registra quotidianamente: "Dobbiamo drizzare le antenne a cominciare dai piccoli gesti. Per esempio, è un segnale preoccupante che certi studenti ascoltino musica o guardino film con il cellulare durante le lezioni, e si rifiutino di riconoscere l'autorità dell'insegnante: da qui la mia circolare che vieta l'uso improprio del cellulare in classe, laddove non avvenga a scopi didattici. Il principio di responsabilità individuale è fondamentale, per evitare che si diffonda una maturità che diventa licenza di fare ciò che si vuole". Intanto arriva una novità concreta: il 'docente tutor'. Quarantamila unità a cui vanno ad aggiungersi i 'docenti orientatori', uno per ogni istituto scolastico: "La rivoluzione del Merito inizia da qui: dalla personalizzazione della formazione. I tutor dovranno personalizzare il percorso formativo e coordinare in una logica di team tutti gli altri docenti, per far si che la formazione del ragazzo sia sempre più aderente alle sue necessità. Saranno figure dotate di maggiore preparazione e, visto il loro ruolo strategico, saranno pagate di più". (segue) (Res)