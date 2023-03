Istruzione: Valditara, cambio la scuola col merito, chi picchia professore avrà contro lo Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo più permetterci - aggiunge il ministro - di lasciare indietro qualcuno. Avere un progetto di personalizzazione della formazione che coinvolga tutto il corpo docente significa consentire al ragazzo che ha maggiori difficoltà di recuperare, mentre chi è già avanti avrà modo di accelerare". I sindacati obiettano: perché questa novità soltanto nelle scuole superiori? "In realtà, con un primo stanziamento di 150 milioni, - osserva titolare dell'Istruzione - iniziamo dagli ultimi tre anni delle superiori, ma poi gradualmente estenderemo i tutor anche a tutte le superiori di primo e secondo grado: lo abbiamo già scritto nelle linee guida sull'orientamento". Qualche mese fa un report dell'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola sfornava numeri preoccupanti: la metà delle strutture sarebbe priva di certificazione: "Il Pnrr ha stanziato 3,9 miliardi di euro per la riqualificazione delle scuole italiane. Grazie ai tecnici del ministero, ho trovato nelle pieghe di bilancio altri 1,2 miliardi. Dunque disponiamo di una cifra record di 5 miliardi e 100 milioni. Una parte l'abbiamo già attribuita agli enti locali, e noto con soddisfazione che anche alcuni amministratori dell'opposizione si sono congratulati con il ministero per questo nuovo approccio, che ha interessato anche le regole degli appalti venendo incontro proprio alle richieste di Comuni e province per una maggiore semplificazione", ha concluso Valditara. (Res)