- I Paesi della Nato hanno fatto un grande campo militare dall'Ucraina per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. E' quanto affermato da segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev in un'intervista al quotidiano "Rossijskaja Gazeta". "In effetti, i Paesi della Nato sono parte del conflitto. Hanno fatto un grande campo militare dall'Ucraina, inviando armi e munizioni alle truppe ucraine, fornendo informazioni, anche con l'aiuto di una costellazione satellitare e un numero significativo di droni", ha detto Patrushev. "Cercando di prolungare questo confronto militare il più possibile, non nascondono il loro obiettivo principale: la sconfitta della Russia sul campo di battaglia e il suo ulteriore smembramento", ha aggiunto Patrushev. (Rum)