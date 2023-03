Migranti: Rocca, giusto aprire dialogo fra Ong e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, eletto in forza al centrodestra, è anche il presidente della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa. Ieri in un tweet ha sottolineato che 'salvare vite umane è un imperativo umanitario e un obbligo legale'. E si è definito scioccato e preoccupato perché 'la guardia costiera libica ha bloccato un'operazione di salvataggio della Ocean Viking, avvicinandosi pericolosamente e sparando diversi colpi di pistola in aria'. "Salvare le vite nel Mediterraneo - spiega il governatore alla "Stampa" - è un imperativo quando c'è una situazione di pericolo. In questo caso specifico sono intervenuto sui social perché la Ocean Viking è stata aggredita da una motovedetta libica che si è messa a sparare all'impazzata. Basta guardare il video per rendersi conto di quanto hanno rischiato coloro che erano a bordo della nave dell'associazione umanitaria". "Tra l'altro - aggiunge - c'era anche il personale sanitario della Federazione internazionale della Croce Rossa". Secondo il decreto sicurezza del governo, varato su input del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, le navi delle Ong che salvano i migranti in mare possono intervenire solo per soccorsi sotto il controllo e le indicazioni delle autorità territoriali: "Va bene il lavoro delle Ong, ma serve un coordinamento. Ritengo che sia opportuno aprire un tavolo di dialogo con le Ong, forse c'è un'incomprensione di fondo che andrebbe chiarita. Va considerato che il ruolo della associazioni umanitarie non è politico, ma c'è il rischio di politicizzare da ambo le parti. Quindi sarebbe utile un dialogo tra Ong e governo. Ma noi della Croce Rossa siamo per la neutralità assoluta, non vogliamo essere impelagati in questioni politiche". (segue) (Res)