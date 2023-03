Migranti: Rocca, giusto aprire dialogo fra Ong e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi delle Ong non possono fermarsi in Sicilia o in Calabria ma debbano raggiungere porti più lontani: "È una questione di sovraffollamento. Quando a Lampedusa ci sono quasi 2 mila migranti a fronte dei 400 posti disponibili, è disumano continuare a sbarcarli lì". Gli operatori umanitari se il soccorso è necessario, devono intervenire: "Ma è importante - sottolinea il presidente della Regione - che siano autorizzati. Io, tuttavia, credo che bisogna affrontare la questione sotto un altro punto di vista. Occorre potenziare i canali umanitari e la cooperazione a livello europeo. E' evidente che l'Italia, per ragioni geografiche, è la porta ideale di ingresso dei migranti, ma questo non significa che debba gestire l'emergenza da sola. La tragedia di Cutro ha evidenziato che molti migranti provenivano dalla Turchia. Il caso della Turchia è emblematico per confermare che l'Italia non può essere lasciata sola", ha concluso Rocca. (Res)