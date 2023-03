Fmi: Georgieva mette in guardia da "rischi" alla stabilità finanziaria globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha messo in guardia dal progressivo aumento dei "rischi per la stabilità finanziaria globale", durante un discorso tenuto ieri al China Development Forum di Pechino. Georgieva ha elogiato la tempestiva risposta istituzionale alle crisi bancarie negli Stati Uniti e in Europa, menzionando anche il recente accordo tra le principali banche centrali per sostenere la liquidità del dollaro a livello globale. "Queste azioni hanno alleviato in parte le pressioni sui mercati", ha detto Georgieva, aggiungendo però che "l'incertezza è alta, e sottolinea la necessità di mantenere la vigilanza". La direttrice ha aggiunto che il Fondo prevede un rallentamento della crescita economica globale a meno del 3 per cento quest'anno, rispetto alla media storica del 3,8 per cento e alla crescita del 3,2 per cento registrata lo scorso anno. (Cip)