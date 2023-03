Libano: premier Miqati convoca Consiglio dei ministri oggi alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha convocato per oggi alle ore 13:00 (ora locale) una riunione della propria squadra di governo, tuttora incaricata della sola gestione degli affari correnti, per discutere delle recenti polemiche legate alla decisione di ritardare l'inizio dell'ora legale di un mese fino alla fine del mese sacro musulmano del Ramadan, tra il 20 e il 21 aprile. Lo ha riferito l’emittente “Al Jadeed”. La convocazione del Consiglio dei ministri è avvenuta dopo un incontro con gli ex premier, Tammam Salam e Fouad Siniora, che avrebbero esortato Miqati a convocare una riunione del governo per discutere del passaggio all’ora legale. La decisione del premier arriva dopo la controversa decisione del governo di posticipare l’entrata in vigore dell’ora legale, prevista nella notte tra il 25 e il 26 marzo, per non prolungare di un’ora il digiuno dei musulmani che osservano il Ramadan. La decisione annunciata dal premier ha tuttavia provocato una confusione di massa nel Paese, con la protesta di alcune istituzioni e autorità religiose, che si sono rifiutate di recepire le modifiche. (Lib)