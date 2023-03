© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa oggi in Serbia per una visita ufficiale la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou. A riportarlo è l’agenzia di stampa ellenica “Ana-Mpa”. Il capo dello Stato greco è stato invitato dal suo omologo serbo, Aleksandar Vucic, e si tratterrà in Serbia fino al 29 marzo.(Seb)