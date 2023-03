Regno Unito: ministro Gove, più poveri a causa della pandemia e guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è più povero di quanto sarebbe stato per via della guerra in Ucraina e della pandemia. Lo ha affermato Michael Gove, ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e Livellamento delle Comunità del Regno Unito. Richard Hughes, presidente dell'Ufficio per la responsabilità del bilancio (Obr), ha inoltre affermato che la Brexit è stata simile alla pandemia per quanto riguarda il suo impatto sul Paese. "È stata uno shock per l'economia del Regno Unito dello stesso ordine di grandezza dalla pandemia e dalla crisi energetica", ha detto Hughes all'emittente televisiva "Bbc". Gove ha negato che la colpa fosse del governo conservatore in carica da 13 anni, ma ha insistito sul fatto che i ministri stanno prendendo provvedimenti per affrontare l'aumento dell'inflazione, tassando i profitti delle compagnie petrolifere e del gas e abbassando le bollette energetiche delle famiglie. (Rel)