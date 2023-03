Regno Unito: rapporto, pochi progressi su efficientamento energetico delle case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha compiuto progressi trascurabili nel migliorare l'efficienza energetica delle case del Regno Unito, nonostante l'invasione russa dell'Ucraina abbia sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza dal gas per il riscaldamento domestico. È quanto emerso dal rapporto della Commissione nazionale per le infrastrutture (Nic), secondo cui i progressi verso il miglioramento delle infrastrutture britanniche "sono balbettanti", nonostante i maggiori investimenti per raggiungere gli obiettivi economici e climatici. Nello specifico, il rapporto ha preso di mira le politiche sull'isolamento del patrimonio abitativo e la lenta diffusione delle pompe di calore elettriche per contribuire a ridurre le emissioni del riscaldamento domestico. John Armitt, presidente del Nic, ha affermato che esiste "un divario significativo tra l'ambizione a lungo termine e le prestazioni attuali", che richiede "un cambio di marcia nella politica delle infrastrutture". Nic ha accusato l'insufficiente finanziamento del governo e l'assenza di politiche chiave per la mancanza di progressi e ha esortato Downing Street a sviluppare un piano concreto. (Rel)