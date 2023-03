Germania: produzione di vino aumentata del sei per cento nel 2022 a 8,49 milioni di ettolitri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di vino della Germania ha registrato nel 2022 un aumento del sei per cento su base annua, ossia di 491.800 ettolitri per un totale di 8,94 milioni di ettolitri. È quanto comunicato dall'Uffiico federale di statistica (Stba) secondo cui, dal 2016 al 2021, è stato prodotto il 3,5 per cento in più di vino. L'ente ha aggiunto che la prolungata siccità dell'anno scorso ha causato perdite di resa nelle viti giovani o in luoghi con scarsa capacità di stoccaggio dell'acqua. Allo stesso tempo, le piante “più vecchie se la sono cavata relativamente bene grazie alle loro radici profonde”. L'estate secca ha portato a una minore infestazione fungina e ha avuto un effetto positivo sulla salute delle uve. Inoltre, nel 2022 non si sono verificate gelate tardive su larga scala né temporali notevoli o grandine, mentre le piogge diffuse poco prima del raccolto hanno aumentato la resa dei vigneti. Secondo l'Stba, due terzi dei vini prodotti erano bianchi e un terzo rossi, compresi i rosati. Rapportato alle bottiglie da 0,75 litri, il volume di produzione è di circa 1,2 miliardi. La quota del vino di origine controllata e garantita è stata del 21 per cento, significativamente superiore al 15 per cento del 2021. Con 2,44 e 1,79 milioni di ettolitri rispettivamente, le due grandi regioni vinicole dell'Assia renana e del Palatinato da sole hanno contribuito a quasi la metà di tutto il vino e prodotto in Germania. Segue in terza posizione il Baden, con 1,37 milioni di ettolitri.(Geb)