Giappone: tasso approvazione governo Kishida in forte ripresa a febbraio

- Il consenso goduto dal governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida ha registrato un incremento di cinque punti percentuali a febbraio, toccando il 48 per cento, secondo l'ultimo sondaggio effettuato da "Nikkei" e Tv Tokyo. Il tasso di approvazione è tornato così a superare il tasso di sfiducia (44 per cento) per la prima volta da sette mesi a questa parte. Il 71 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto d'accordo con la decisione del primo ministro di recarsi in vista a Kiev, in Ucraina, e il 63 per cento ha sostenuto la decisione del premier di accogliere a Tokyo il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol per rilanciare le relazioni bilaterali. Secondo il 56 per cento dei partecipanti al sondaggio, però, le relazioni tra Giappone e Corea del Sud non muteranno in maniera sostanziale a seguito dell'incontro. (Git)