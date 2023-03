Usa: migranti senza vita rinvenuti in vagoni ferroviari nel Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migrante senza vita è stato trovato in un vagone ferroviario a Eagle Pass, nel Texas, e altri tre sono stati ricoverati in ospedale nel fine settimana. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui il ritrovamento è il secondo nel suo genere in due giorni. La polizia di Uvalde ha risposto a diverse segnalazioni di migranti irregolari intrappolati all'interno di vagoni ferroviari nel fine settimana: in tutto, il bilancio è di due morti e una decina di ricoverati. (Was)