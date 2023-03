Usa: il Pentagono arruola le start-up della Silicon Valley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Secondo Steve Blank, co-fondatore del Gordian Knot Center for National Security Innovation, il Pentagono si troverebbe a ripercorrere proprio la via già imboccata con successo dalla Cina, che secondo alcune stime ha infuso oltre mille miliardi di dollari di capitale nel suo settore tecnologico. Recentemente l'amministrazione del presidente Joe Biden ha chiesto 115 miliardi di dollari per finanziare una nuova unità del Pentagono denominata "Ufficio del capitale strategico", che avrebbe proprio l'incarico di attrarre investimenti e capitale di rischio in aziende private che producano tecnologie e componenti ritenuti cruciali per le forze armate. Precursore di questo modello è SpaceX di Elon Musk, titolare di importanti contratti della Nasa e del Pentagono. (Was)