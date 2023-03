Usa: esplosione fabbrica di cioccolato in Pennsylvania, trovate tutte le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte e sette le vittime dell'esplosione avvenuta sabato in un impianto di produzione di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania, sono state ritrovate. Lo ha annunciato il sindaco di West Reading, Samantha Kaag. L'esplosione, le cui cause sono al momento ignote, è avvenuta intorno alle 17 del pomeriggio e ha coinvolto una fabbrica della Palmer Company, azienda operativa dal 1948 e dove lavorano circa 850 dipendenti. Inizialmente cinque delle vittime erano risultate disperse.(Was)