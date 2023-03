Imprese: Elon Musk stima il valore di Twitter in soli 20 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha stimato che il valore attuale di Twitter si aggiri attorno a 20 miliardi di dollari, meno della metà dei 44 miliardi di dollari che ha pagato per acquisire la piattaforma di social media appena cinque mesi fa. E' quanto emerge da una mail interna ottenuta dai media statunitensi. Nella mail indirizzata ai dipendenti della società con sede a San Francisco, Musk illustra un nuovo programma di compensazione tramite azioni di X Holdings, di cui Twitter è diventata una controllata a seguito dell'acquisizione di Musk, alla fine di ottobre. Il piano di compensazione stima il valore di Twitter in 20 miliardi di dollari, un valore di poco superiore ai 18,2 miliardi di dollari stimati di Snap, società che controlla Snapchat - o a quello del social media Pinterest (18,7 miliardi di dollari). Nella mail Musk si sofferma sul brusco calo di valore della società, affermando che Twitter è stata molto vicina alla bancarotta, anche a causa della revoca di contratti pubblicitari da parte di grandi aziende a seguito dell'acquisizione. In un messaggio pubblicato sabato su Twitter, Musk ha anche affermato che al momento la società va verso una perdita di 3 miliardi di dollari l'anno. (Was)