Germania: ancora in corso il vertice di maggioranza

- È ancora in corso il vertice di maggioranza iniziato intorno alle 18:30 di ieri presso la Cancelleria a Berlino, alla presenza del cancelliere Olaf Schol. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la riunione tra i massimi esponenti delle forze del governo federale - Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) - è stata convocata per superare le tensioni che da mesi agitano l'esecutivo. Intanto, il tempo stringe perché, nel pomeriggio, Scholz e alcuni dei suoi ministri dovranno essere a Rotterdam per le consultazioni intergovernative tra Germania e Paesi Bassi. (Geb)