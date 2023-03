Malesia: ex premier Mahathir accusa governo di violare la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha accusato il governo del primo ministro e suo ex alleato Anwar Ibrahim di violare la Costituzione col presunto boicottaggio di un evento politico cui avrebbe dovuto partecipare. Mahathir intendeva presenziare al raduno "Malay Proclamation" in programma il 19 marzo, ma gli organizzatori dell'evento hanno dovuto cancellarlo dopo che diverse strutture hanno ritirato la concessione dei loro spazi. L'evento doveva fare da piattaforma al lancio di una "Proclamazione malese" in 12 punti, che sostiene che sotto il governo Anwar la maggioranza etnica malese sia perdendo potere e influenza nel Paese. In un messaggio pubblicato oggi su Facebook, Mahathir ha sostenuto che la proclamazione risponda ai dettami costituzionali e ai dettami dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), parte del governo di unità nazionale guidato da Anwar. "L'ostruzione di questo evento significa che il governo Anwar rigetta la Costituzione federale e la Costituzione dell'Umno", ha accusato l'ex premier. (segue) (Fim)