Giappone-Cina: Tokyo sollecita rilascio cittadino arrestato a Pechino

- Il governo del Giappone ha sollecitato le autorità cinesi a rilasciare un uomo giapponese arrestato questo mese a Pechino con l'accusa di aver violato le leggi locali. Secondo il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, l'ambasciata del Giappone a Pechino "è stata informata questo mese che un uomo giapponese sulla cinquantina è stato arrestato a Pechino per aver violato le leggi nazionali cinesi", ha dichiarato il funzionario, senza fornire dettagli in merito all'identità dell'uomo e ai reati contestatigli. "Da quando siamo giunti a conoscenza di questo caso, il governo giapponese ha sollecitato con forza il rilascio immediato del cittadino giapponese", ha detto Matsuno, aggiungendo che Tokyo sta tentando di ottenere l'accesso dell'uomo all'assistenza consolare. Le autorità cinesi hanno arrestato un cittadino giapponese con l'accusa di spionaggio a ottobre 2019, rimpatriandolo circa un mese più tardi. A marzo 2020, invece, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato di aver arrestato un cittadino cinese che lavorava come docente universitario in Giappone, e che avrebbe confessato attività di spionaggio. (Git)